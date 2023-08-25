Дату релиза сиквела «Дюны» перенесли на весну 2024 года

По телевидению и в Сети мероприятие посмотрели миллионы человек.
Сериал станет новой работой режиссера Егора Анашкина, ранее снимавшего такие проекты, как «Шаляпин»,...
Причиной переноса картины стали продолжающиеся забастовки актеров и сценаристов в США.
Туристы и жители Архангельской области могут 9 и 10 сентября побывать на этнокультурном фестивале «Б...
Создатели мультсериала про приключения внука и его деда-ученого объявили в соцсетях о дате выхода оч...
По телевидению и в Сети мероприятие посмотрели миллионы человек.
Сериал станет новой работой режиссера Егора Анашкина, ранее снимавшего такие проекты, как «Шаляпин»,...
Причиной переноса картины стали продолжающиеся забастовки актеров и сценаристов в США.
Туристы и жители Архангельской области могут 9 и 10 сентября побывать на этнокультурном фестивале «Б...
Создатели мультсериала про приключения внука и его деда-ученого объявили в соцсетях о дате выхода оч...
Программа вечера получила название «Все в этой музыке, ты только улови».
Посетителям выставки «Под солнцем Карфагена. Александр Рубцов» предстоит увидеть работы Александра...
Соведущая знаменитого телешоу на Первом канале Роза Сябитова рассказала, почему «Давай поженимся!» п...
Жители Истры услышали новую песню Uma2rman в исполнении Сергея Кристовского на концерте ко Дню госуд...
Союз театральных деятелей России предрек изменения конкурсной программы премии «Золотая маска».
Актер Иван Охлобыстин представил свое новое произведение «Великая Тушинская зга», сказку про подрост...
Гендиректор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров в преддверии Дня российского кино рассказал, как...
Поклонникам сериала с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун показали первый трейлер нового сезона на App...
Актер Павел Прилучный продемонстрировал поклонникам в соцсетях себя в военной форме на съемках фильм...
Съемки многосерийного фильма «Куколка» от студии «Мангос Фильм» начались в Санкт-Петербурге.
Очередной сезон в Театре Российской армии откроется премьерой спектакля «Девочки», посвященной 100-л...
Фронтмен рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец выступит на сцене Тюмени на посвященном ...
Продюсер Иосиф Пригожин покинул должность ведущего нового сезона телешоу «Звезды сошлись».
Голливудская актриса Флоренс Пью призналась, что режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан извинялся з...
Фестиваль в честь 195-летия со дня рождения Льва Толстого начал работу в индийском Тривандруме.
25.08.2023