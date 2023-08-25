Дату релиза сиквела «Дюны» перенесли на весну 2024 года

Американская киностудия Warner Bros. перенесла дату релиза сиквела фильма «Дюна», передает Variety.



«Дюна: часть вторая» должен был выйти 1 ноября 2023 года, однако премьеру перенесли на 15 марта 2024 года.



Причиной переноса картины стали продолжающиеся забастовки актеров и сценаристов в США.



Сообщается, что компания Legendary Entertainment, занимающаяся производством фильма, согласилась с новой датой.



Ранее стало известно о переносе премьеры фильма «Годзилла и Конг: новая империя» с 14 марта на 12 апреля 2024 года.



В США из-за продолжающихся забастовок было перенесено множество телепередач и крупных проектов.









Фото: кадр из фильма "Дюна"