Дату релиза сиквела «Дюны» перенесли на весну 2024 года

25.08.2023

Дату релиза сиквела «Дюны» перенесли на весну 2024 года
Американская киностудия Warner Bros. перенесла дату релиза сиквела фильма «Дюна», передает Variety.

«Дюна: часть вторая» должен был выйти 1 ноября 2023 года, однако премьеру перенесли на 15 марта 2024 года.

Причиной переноса картины стали продолжающиеся забастовки актеров и сценаристов в США.

Сообщается, что компания Legendary Entertainment, занимающаяся производством фильма, согласилась с новой датой.

Ранее стало известно о переносе премьеры фильма «Годзилла и Конг: новая империя» с 14 марта на 12 апреля 2024 года.

В США из-за продолжающихся забастовок было перенесено множество телепередач и крупных проектов.


Фото: кадр из фильма "Дюна"