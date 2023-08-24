Седьмой сезон «Рика и Морти» (18+) выйдет 15 октября

Создатели популярного комедийного мультсериала «Рика и Морти» объявили о начале показа седьмого сезона, который запланирован на 15 октября. В этот раз зрителям предстоит увидеть десять новых эпизодов.





Стоит отметить, что выпущенные серии будут показаны без озвучки главных героев — Рика и Морти, которых ранее озвучивал Джастин Ройланд. Пока неизвестно, кто будет заниматься записью голосов для этих персонажей.





Премьера седьмого сезона «Рика и Морти» состоится на канале Adult Swim. Она также будет доступна на стриминговом сервисе Netflix.





Весной этого года соавтор мультсериала Джастин Ройланд был оправдан в деле о домашнем насилии. Однако каналы Adult Swim и Hulu прекратили сотрудничество с ним во время судебного разбирательства. Несмотря на это, Ройланд не вернулся к работе над шоу после оправдания.









Фото: кадр из мультсериала «Рик и Морти»