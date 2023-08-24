Сябитова поделилась секретом долголетия программы «Давай поженимся!»

В новом сезоне программы «Давай поженимся!» на Первом канале, Роза Сябитова и Лариса Гузеева будут помогать гостям строить отношения и знакомить людей, а также проводить разъяснительную работу. Об этом рассказала сама сваха в интервью «Вечерней Москве».





Сябитова призналась, что почувствовала себя как дома, словно вернувшись на съемочную площадку после длительной командировки. Она была удивлена тем, как зрители переживают за героев и ведущих.





«Мы получаем критику, когда считают, что мы не правы, и радость, когда считают, что все хорошо. В этом и заключается секрет долголетия программы», — поделилась сваха.





Сябитова также отметила, что участники программы все еще стремятся создать семью.





«Сегодняшнее поколение — это взрослые дети, иногда они не знают, кого им нужно и как жить вместе», — отметила Сябитова.





По ее словам, настоящая семья — это работа в команде, и для этого стоит жениться и выходить замуж. Однако многие позволяют первым эмоциям взять верх и заключают брак, а затем разочаровываются и разводятся, так как не могут поддерживать друг друга и действовать слаженно, добавила сваха.





Ранее было объявлено, что зрители смогут снова наслаждаться программой «Давай поженимся!» на Первом канале с конца августа, и теперь искусственный интеллект будет предоставлять советы и прогнозы относительно возможных союзов.









Фото: кадр из программы «Давай поженимся!»/YouTube