Стала известна дата выхода сериала «Трепачи» с Калюжным и Стояновым

В новом сериале «Трепачи» актеры Юрий Стоянов и Глеб Калюжный снова вместе появятся на экране. О дуэте стало известно из трейлера.





Артисты уже снимались вместе в сериале «Вампиры средней полосы», который завоевал любовь российских зрителей. Вышел он в 2021 году и продлился два сезона. Критики и поклонники высоко оценили сериал, где Стоянов сыграл одну из главных ролей. Глеб Калюжный также значился среди актеров.





В «Трепачах» он сыграет главную роль — Дани, который приехал из провинции в Москву. Мечтающий покорить столицу парень не имеет за душой ничего, кроме амбиций стать стендапером, но жить нужно где-то сейчас. Провинциал снимает комнату у Вячеслава Соколова в исполнении Стоянова. Пожилой мужчина и молодой приезжий выясняют, что у них больше общего, чем казалось. По необычному стечению обстоятельств в прошлом его арендодатель — популярный советский сатирик.





Комедийный сериал выйдет на онлайн-площадках 21 сентября. В четверг, 24 августа, вышел трейлер.









Фото: кадр из сериала «Трепачи»