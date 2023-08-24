«Барби» выйдет в ограниченный прокат в IMAX 22 сентября

Издание Variety сообщает, что фильм Греты Гервиг «Барби» выйдет в ограниченный прокат в формате IMAX.



Релиз намечен на 22 сентября.





В IMAX фильм будет демонстрироваться всего неделю.





В кинотеатральном прокате «Барби» уже собрала более 1,28 млрд долларов. Фильм уже стал самой кассовой лентой в США в 2023 году.





Сюжет киноленты основан на жизни популярной куклы, созданной корпорацией Mattel. Главные роли в «Барби» играют Марго Робби и Райан Гослинг.





В российских кинотеатрах фильм «Барби» не вышел из-за санкций.









Фото: кадр из фильма «Барби»