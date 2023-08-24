«Барби» выйдет в ограниченный прокат в IMAX 22 сентября

Разработка проекта длилась пять лет.
Лин поделилась воспоминаниями в своей книге.
Режиссер проекта Игорь Угольников не исключил, что фильм выйдет в формате сериала.
В IMAX фильм будет демонстрироваться всего неделю.
Картина будет доступна подписчикам платформы с 24 августа.
Разработка проекта длилась пять лет.
Лин поделилась воспоминаниями в своей книге.
Режиссер проекта Игорь Угольников не исключил, что фильм выйдет в формате сериала.
В IMAX фильм будет демонстрироваться всего неделю.
Картина будет доступна подписчикам платформы с 24 августа.
Дензел Вашингтон играет в трилогии главную роль.
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24.08.2023