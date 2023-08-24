ВГТРК анонсировал выход медицинской драмы «Доктор Краснов»

На платформе ВГТРК выйдет многосерийная медицинская драма «Доктор Краснов».



Картина будет доступна подписчикам платформы с 24 августа, передает пресс-служба платформы.



Главные роли в проекте сыграли Игорь Петренко, Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников и другие.



Центральный герой картины — врач-диагност Андрей Краснов (Игорь Петренко). После огнестрельного ранения врач теряет память и больше не может лечить людей. Отказаться от любимого дела Краснов не может и готов работать медбратом.



Чтобы восстановить память, медику предстоит снова пережить драматические события прошлого.



«В этой истории меня в первую очередь привлек мой герой — добрый, проницательный, талантливый человек. У Краснова нестандартный подход к пациентам, любое заболевание он может прочесть по особым признакам, внимательно "слушает" тело. Краснов — очень дотошный к мелочам и деталям человек, и это очень помогает ему в работе. Он — гениальный врач! Но он попадает в неприятную ситуацию, теряет память. И, что забавно, в том периоде, который забыл мой герой, он был совершенно другим человеком: действовал жестко, прагматично, не прощал никому ни малейшего промаха и тем самым сформировал у всех определенное отношение к себе, к работе, друг к другу, к пациентам...» — рассказал о своей роли Игорь Петренко.









Фото: пресс-служба ВГТРК