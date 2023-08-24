Дензела Вашингтона омолодят нейросети в приквеле «Великого уравнителя»

Режиссер Антуан Фукуа раскрыл подробности планов на приквел франшизы «Великий уравнитель».



Главную роль в трилогии играет Дензел Вашингтон.





Режиссер рассказал, что рассматривает возможность омоложения образа Вашингтона при помощи нейросетей для нового фильма.





«Я действительно много думал о предыстории, ведь нам есть что рассказать о том, как Маккол стал таким человеком. Особенно со всеми этими новыми технологиями и нейросетями», — отметил Фукуа в интервью NME.





Режиссер отметил, что уже обсуждал идеи приквела со сценаристом серии Ричардом Уэнком.





30 августа состоится мировая премьера фильма «Великий уравнитель 3». Помимо Вашингтона, в нем снялись Дакота Фаннинг, Эудженио Мастрандреа, Дэвид Денман, Гая Скоделларо, Ремо Джироне и другие актеры.









Фото: кадр из франшизы «Великий уравнитель»