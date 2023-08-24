Дензела Вашингтона омолодят нейросети в приквеле «Великого уравнителя»

Режиссер Антуан Фукуа раскрыл подробности планов на приквел франшизы «Великий уравнитель».
Главную роль в трилогии играет Дензел Вашингтон.
Режиссер рассказал, что рассматривает возможность омоложения образа Вашингтона при помощи нейросетей для нового фильма.
«Я действительно много думал о предыстории, ведь нам есть что рассказать о том, как Маккол стал таким человеком. Особенно со всеми этими новыми технологиями и нейросетями», — отметил Фукуа в интервью NME.
Режиссер отметил, что уже обсуждал идеи приквела со сценаристом серии Ричардом Уэнком.
30 августа состоится мировая премьера фильма «Великий уравнитель 3». Помимо Вашингтона, в нем снялись Дакота Фаннинг, Эудженио Мастрандреа, Дэвид Денман, Гая Скоделларо, Ремо Джироне и другие актеры.
Фото: кадр из франшизы «Великий уравнитель»