Warner переиздаст трилогию кинокомиксов Зака Снайдера в формате 4K

24.08.2023

Warner переиздаст трилогию кинокомиксов Зака Снайдера в формате 4K
Киностудия Warner Bros. переиздаст три фильма Зака Снайдера, снятых по вселенной комиксов DC, в улучшенном качестве.

Трилогию можно будет посмотреть в формате 4K.

Переиздание коснется кинокомиксов «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера». Фильмы будут объединены в одну коллекцию, которую можно будет приобрести на дисках.

Предзаказ переизданной трилогии доступен на Amazon. В наборе — восемь дисков с фильмами и дополнительными материалами.

Релиз переизданной трилогии кинокомиксов Зака Снайдера запланирован на 3 октября.


Фото: кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»