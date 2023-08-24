Warner переиздаст трилогию кинокомиксов Зака Снайдера в формате 4K

24.08.2023
Киностудия Warner Bros. переиздаст три фильма Зака Снайдера, снятых по вселенной комиксов DC, в улучшенном качестве.
Трилогию можно будет посмотреть в формате 4K.
Переиздание коснется кинокомиксов «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера». Фильмы будут объединены в одну коллекцию, которую можно будет приобрести на дисках.
Предзаказ переизданной трилогии доступен на Amazon. В наборе — восемь дисков с фильмами и дополнительными материалами.
Релиз переизданной трилогии кинокомиксов Зака Снайдера запланирован на 3 октября.
Фото: кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»