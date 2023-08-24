Apple TV+ показал трейлер музыкальной драмы «Флора и сын»

Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер музыкальной драмы Джона Карни «Флора и сын».



Главные роли в фильме исполняют Джозеф Гордон-Левитт, Ив Хьюсон и Джек Рейнор. Главные роли в фильме исполняют Джозеф Гордон-Левитт, Ив Хьюсон и Джек Рейнор.





В фильме пойдет рассказ о женщине, которая в одиночку воспитывает сложного подростка. Героиня решает взять уроки игры на гитаре, чтобы сбизиться со своим сыном через музыку.





Мировая премьера фильма прошла в рамках фестиваля независимого кино «Сандэнс». Драма получила высокие оценки ведущих кинокритиков.





Премьера на Apple TV+ состоится 29 сентября.









Фото: кадр из фильма «Флора и сын»