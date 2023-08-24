Apple TV+ показал трейлер музыкальной драмы «Флора и сын»

Главные роли в фильме исполняют Джозеф Гордон-Левитт, Ив Хьюсон и Джек Рейнор.
Артист скончался во вторник, 22 августа, в результате продолжительной болезни.
На цифровых платформах фильм выйдет 19 сентября.
В программу показов вошли шесть российских картин.
Лента рассказывает историю корейского астронавта, который попадает под метеоритный дождь и терпит ав...
Главные роли в фильме исполняют Джозеф Гордон-Левитт, Ив Хьюсон и Джек Рейнор.
Артист скончался во вторник, 22 августа, в результате продолжительной болезни.
На цифровых платформах фильм выйдет 19 сентября.
В программу показов вошли шесть российских картин.
Лента рассказывает историю корейского астронавта, который попадает под метеоритный дождь и терпит ав...
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24.08.2023