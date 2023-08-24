Названа дата цифрового релиза фильма «Синий жук»

Стала известна дата цифрового релиза фильма DC «Синий жук».



Издание Maxxblizz сообщает, что мексиканский фантастический боевик выйдет через месяц после офлайн-премьеры.



На цифровых платформах фильм выйдет 19 сентября. Ожидается, что в октябре также выйдут DVD и Blu-Ray версии фильма.



Фильм «Синий жук» рассказывает о подростке Джейми Рейесе, который находит странное насекомое, которое наделяет его сверхспособностями. Режиссером картины выступил Анхель Мануэль Сото, автором сценария стал Гарет Даннет Алкосер. Главная роль в проекте досталась Шоло Маридуэньо.









Фото: кадр из фильма «Синий жук»