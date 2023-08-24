Названа дата цифрового релиза фильма «Синий жук»

24.08.2023

Названа дата цифрового релиза фильма «Синий жук»
Стала известна дата цифрового релиза фильма DC «Синий жук».

Издание Maxxblizz сообщает, что мексиканский фантастический боевик выйдет через месяц после офлайн-премьеры.

На цифровых платформах фильм выйдет 19 сентября. Ожидается, что в октябре также выйдут DVD и Blu-Ray версии фильма.

Фильм «Синий жук» рассказывает о подростке Джейми Рейесе, который находит странное насекомое, которое наделяет его сверхспособностями. Режиссером картины выступил Анхель Мануэль Сото, автором сценария стал Гарет Даннет Алкосер. Главная роль в проекте досталась Шоло Маридуэньо.


Фото: кадр из фильма «Синий жук»