Russian Film Festival пройдет в трех китайских городах

В Китае с 27 августа по 3 сентября пройдет Russian Film Festival.



Показы фестиваля пройдут в трех городах — Пекине, Хэйхэ и Сучжоу, передает пресс-служба Роскино, организатора смотра.



В программу показов вошли шесть российских картин: «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Бультерьер» Василия Быстрова, «Начать сначала» Ирины Гобоашвили, «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова, «Межсезонье» Александра Ханта и «Китобой» Филиппа Юрьева.



В рамках фестиваля в Китай приедут актеры, исполнившие ключевые роли в фильмах, участвующих в программе.



В рамках фестиваля запланирована также деловая программа, включающая встречи с представителями китайских кинокомпаний для обсуждения потенциального сотрудничества.









Фото: кадр из фильма "Снегирь"