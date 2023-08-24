Вышел русскоязычный тизер предстоящего блокбастера «Луна»

Кинопрокатная компания Russian World Vision представила русскоязычный тизер предстоящего фантастического блокбастера «Луна».



Южнокорейский фильм выйдет в прокат 28 сентября. Лента рассказывает историю корейского астронавта, который попадает под метеоритный дождь и терпит аварию на темной стороне луны. Главную роль в проекте сыграл популярный k-pop-певец и актер До Кён Су, участник бойзбэнда EXO.



Режиссером проекта выступил Ким Ён Хва, снявший хиты «200 фунтов красоты», «Государственный представитель», серию фильмов «С Богами».



«Я хотел создать фильм, который не только демонстрирует техническое совершенство, но также обладает эмоциональной глубиной. Полагаю, что корейское кино достаточно выросло, чтобы выделиться среди множества других фильмов на космическую тематику», — рассказал режиссер.









Фото: Russian World Vision