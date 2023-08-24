Wink завершил съемки криминальной драмы «Дело Германа»

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съемок еще одного проекта в линейке Wink Originals.



Сообщается, что на днях завершились съемки сериала «Дело Германа». Сериал в жанре психологической драмы рассказывает историю похищения ребенка. Таким образом похититель решил отомстить за старые обиды.



Главные роли в режиссерском дебюте Софьи Райзман сыграют Юлия Снигирь, Александр Яценко, Евгения Симонова, Михаил Тройник и другие.



Сериал выйдет на платформе 1 января 2025 года.









Фото: Wink