Wink завершил съемки криминальной драмы «Дело Германа»

24.08.2023

Wink завершил съемки криминальной драмы «Дело Германа»
Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съемок еще одного проекта в линейке Wink Originals.

Сообщается, что на днях завершились съемки сериала «Дело Германа». Сериал в жанре психологической драмы рассказывает историю похищения ребенка. Таким образом похититель решил отомстить за старые обиды.

Главные роли в режиссерском дебюте Софьи Райзман сыграют Юлия Снигирь, Александр Яценко, Евгения Симонова, Михаил Тройник и другие.

Сериал выйдет на платформе 1 января 2025 года.


Фото: Wink