Культурный форум в Петербурге пройдет с 16 по 18 ноября

Девятый международный культурный форум в Санкт-Петербурге пройдет с 16 по 18 ноября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что в этом году форум вновь станет главным мероприятием для профессионального сообщества — деятелей культуры, руководителей крупнейших культурных организаций страны, мира, ведущих экспертов, представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти.



Деловая программа форума будет включать три блока: «Познание истории через культуру», «Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры», «Традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества».



«Культура всегда была, есть и будет основой диалога и связующей нитью между самыми разными странами, народами, мировоззрениями. Культура опирается на ценности гуманизма и лучшие традиции народов всего мира. Она задает нравственные ориентиры, которые невозможно переоценить. Объединяющая сила культуры способна не только преодолевать различия, но и создавать общее видение будущего, основанного на общечеловеческих идеалах», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России