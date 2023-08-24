В ГИМ откроется выставка «Новороссия»

В Государственном историческом музее откроется масштабная выставка «Новороссия».



Проект позволит познакомиться с историей обширного региона в Северном Причерноморье, пошедшего в 1764 году в состав Российской империи.



Выставка включает три раздела: «Новороссия в составе Российской империи», «Новороссия в составе Украинской ССР», «Новороссия в огне».



В экспозицию вошли масштабные произведения живописи А. Гюне «Екатерина II дает законы Тавриде» из собрания Царского села, полотно П. Малькова «Разработка плана 2-й пятилетки», плакаты Окон ТАСС военного времени.



Вниманию посетителей будут представлены мемориальные вещи Светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического, легендарного командарма 1-й Конной армии С.М. Буденного, рукописные карты XVIII века, костюмы народов и многое другое.



Выставку дополнит демонстрация документальных фильмов и интерактивные мультимедийные комплексы









Фото: пресс-служба Государственного исторического музея