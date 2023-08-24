В Киностудии им. Горького пройдут дни открытых дверей

Киностудия им. М. Горького проведет дни открытых дверей.



Мероприятие пройдет 26 и 27 августа и будет приурочено к празднованию Дня российского кино.



На основной территории Киностудии им. М. Горького в эти дни гостей ждут бесплатные кинопоказы, мастер-классы, демонстрация новых технологий кинопроизводства, тематические развлечения в сопровождении диджей-сетов.



В кинодворе состоятся показательные выступления профессиональных каскадеров.



«Мы открываем двери одной из старейших и крупнейших киностудий страны, чтобы показать творческие и технологические возможности современного российского кино. До сих пор мир кинопроизводства считался чем-то закрытым и таинственным — настало время это изменить. Приходите прикоснуться к магии кино, будет очень интересно», — рассказала генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.



В программу дней открытых дверей войдут также бесплатные мастер-классы от профессионалов киноиндустрии по основам актерского мастерства, фильммейкингу, озвучиванию, созданию комиксов.









Фото: пресс-служба Киностудии им. Горького