Шесть российских фильмов участвуют в основном конкурсе фестиваля Baiqonur в Казахстане

Шесть российских фильмов вошли в основной конкурс VIII международного кинофестиваля BAIQONUR («Байконур»).



Фестиваль ежегодно проходит в Алматы (Казахстан).



В список российских картин — участников конкурса вошли «Прости меня, Аня» режиссера Клавдии Коршуновой, «О чем-то важном» Гоши Евдокимова, «Женя пишет сценарий» режиссера Виктора Коженкова, «Прощания не будет» Веры Водынски, «Маринад» Василия Слепцова, «Дети Йети» Айдара Шарипова.



Фестиваль «Байконур» пройдет с 6 по 10 сентября. В этом году в рамках фестиваля пройдет отдельный фестиваль анимационного кино Almaty Animation Festival.









Фото: пресс-служба фестиваля "Байконур"