Новое оборудование Краснодарского театра драмы обошлось в 8 миллионов рублей

Театр драмы имени Максима Горького в Краснодаре будет использовать новое светозвуковое оборудование. Подробности рассказали в пресс-службе администрации региона.





Представители ведомства отметили, что стоимость нововведений составила восемь миллионов рублей. Это оборудование было предоставлено в рамках нацпроекта «Культура». Зрители смогут оценить его качество с 15 сентября, когда начнется новый театральный сезон 2023/2024. Первым спектаклем, который увидят гости театра, станет «Бесприданница».





Виктория Лапина, министр культуры региона, отметила, что благодаря новому оборудованию краски на сцене будут ярче и насыщеннее, а сама постановка станет более динамичной. Звуковое оборудование также создаст особую атмосферу в театре.





Ранее стало известно, что в Сочи проводится грантовый конкурс для учреждений культуры. Заявки на участие принимаются до 11 сентября, а результаты будут объявлены 21 сентября. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте управления культуры администрации города Сочи.









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