Королевский монетный двор Великобритании отчеканил монету в честь Толкина

Монета с монограммой фэнтезийного писателя Джона Рональда Руэла Толкина предстала в Великобритании номиналом два фунта стерлингов. Об этом говорится в официальном заявлении Королевского монетного двора.





Творение мастеров вошло в коллекцию 2023 года и вызвало наибольший интерес у коллекционеров. Повод для ее чеканки — 50-летие со дня смерти писателя. Памятная дата отмечается в этом году. На ребре монеты можно увидеть отрывок стиха из трилогии «Властелин колец».





«Скитальцы не все пропадают», — гласит строчка.





Напомним, что легендарный писатель XX века знаменит своими произведениями «Сильмариллион», «Хоббит, или Туда и обратно», а также «Властелин колец» и другими. Работы автора неоднократно адаптировались для кино.





Сын писателя Кристофер Толкин выпустил под своей редакцией несколько его произведений, изданных посмертно. В 2022 году мир увидел сериал «Властелин колец: Кольца власти», считающийся приквелом одноименной трилогии.









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