Последние артисты старого состава покинули «Первый театр» в Новосибирске

По информации, полученной НГС от источника в театральных кругах, последние актеры старого состава областного молодежного драматического театра «Первый театр» покинули свои места.





Эти артисты работали вместе еще в начале лета.





Павел Южаков, бывший худрук и создатель театра, прокомментировал ситуацию. Он покинул учреждение в феврале 2023 года по собственному желанию, но в конце июня совместно со старым актерским составом поставил премьеру спектакля «Женитьба Белугина».





Южаков отметил, что, когда он ушел из театра, все артисты остались и театр был полностью готов к новому сезону и репертуару. Он рассчитывал, что все артисты продолжат работать. Однако что-то произошло, и все поняли, что им не подходит новое руководство. Кто-то ушел в другие театры, а кто-то уехал из города. 22 августа последние два артиста также оставили работу.





За последние два месяца из театра ушло более десятка человек, включая всех артистов старого состава. Лиза Кузнецова и Данил Душкин, последние двое артистов, уволились по собственному желанию. Ранее произошла смена всего руководства театра и других сотрудников.









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