Фестиваль «Ленинградские мосты» пройдет в Петербурге с 25 по 27 августа

Фестиваль «Ленинградские мосты» 2023 пройдет с 25 по 27 августа и предложит зрителям трехдневную порцию музыки и развлечений. Об этом гласят афиши мероприятия в Санкт-Петербурге и на онлайн-площадках.





На сцене выступят такие исполнители, как Тося Чайкина, «Братья Грим», Zoloto, Zventa Sventana, ВИА «Пролетарское Танго», Васса Бокова и многие другие. Кроме того, в программе фестиваля запланированы выступления финалистов творческих резиденций.





Однако фестиваль не ограничится только музыкой. В Музее мостов будут проводиться лекции, на которых посетителям расскажут об архитектуре Петербурга, театре и танце, электронной музыке и музыке кино, а также о кладбищах. Так, гостям фестиваля будет предоставлена возможность расширить свои знания и интересы в различных областях культуры.





Фестиваль «Ленинградские мосты» является одним из самых ожидаемых музыкальных событий года, и его посещение обещает быть не только развлекательным, но и познавательным опытом для всех участников.









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