В своем прощальном письме другу Челентано вспомнил, как композитор Тото Кутуньо поделился с ним новой песней, которую написал минувшей ночью, прямо в машине. Текст письма опубликовало издание Corriere della Sera.





Речь идет о композиции L’italiano.





«Ты говорил мне, что не спал всю ночь, думая о нашем будущем успехе — тебя как исполнителя и меня как автора», — писал Челентано.





Однако Адриано отказался петь эту песню. Актер сказал, что его смутила основная строчка «Я настоящий итальянец», потому как почувствовал, что это хочет поднять его над другими.





«Он не мог поверить своим ушам», — написал Челентано.





Кутуньо сразу же признался, что написал эту песню, думая о Челентано, потому что он был настоящим итальянцем.





Тото Кутуньо скончался во вторник, 22 августа, в больнице San Raffaele в Милане. Он умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни, которая усугубилась в последние месяцы.









Фото: кадр из фильма «Безумно влюбленный»