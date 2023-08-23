Вышел тизер продолжения «Папиных дочек»

В продолжении сериала Start одиноким отцом с дочерьми оказывается Веник.В новом сезоне к своим ролям вернулись актеры Нона Гришаева, Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Екатерина Старшова и другие.Производство сериала «Папины дочки» стартовало в 2007 году. Всего вышло 20 сезонов и 410 серий проекта. Сериал получил ТЭФИ и собрал 1,2 млрд просмотров на каналах «СТС Медиа».В проекте, помимо актеров, принимали участие приглашенные звезды. В их числе Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова и другие.