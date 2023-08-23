Вышел тизер продолжения «Папиных дочек»

В продолжении сериала Start одиноким отцом с дочерьми оказывается персонаж Веник.
Сама певица ранее написала, что столкнулась с ужасной организацией концерта в Казахстане.
За семь месяцев 2023 года число цирковых событий увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом ми...
О смерти постановщика сообщил в соцсетях его коллега, режиссер Сергей Винников.
Власти Салехарда выразили искренние соболезнования родственникам и близким артиста.
В продолжении сериала Start одиноким отцом с дочерьми оказывается персонаж Веник.
Сама певица ранее написала, что столкнулась с ужасной организацией концерта в Казахстане.
За семь месяцев 2023 года число цирковых событий увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом ми...
О смерти постановщика сообщил в соцсетях его коллега, режиссер Сергей Винников.
Власти Салехарда выразили искренние соболезнования родственникам и близким артиста.
Фестиваль пройдет 26 августа и будет посвящен 320-летию Балтийского флота, а также 305-летию Петровс...
Удостоверение отозвано из-за провокационной сцены в фильме.
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В Корпусе Бенуа специалисты музея распаковали и осмотрели пострадавшие картины.
В программу Дней казахского кино вошли пять картин, представляющих современный кинематограф Казахста...
Выставка «Александр Джикия. 40 лет в строю» развернулась в девяти академических залах и представляет...
Певцов назвал естественным желание некоторых артистов, уехавших из страны, вернуться.
По случаю международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге установят необычный арт...
23.08.2023