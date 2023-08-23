Организаторы концерта Земфиры* в Казахстане показали последствия ее пребывания в гримерке

23.08.2023
Организаторы концерта иноагента Земфиры в Казахстане показали беспорядок, оставленный певицей в гримерке после выступления.
Сама певица ранее написала, что столкнулась с ужасной организацией концерта в Казахстане.
«Чудовищная организация в Казахстане — некий Табриз, вывезли на профессионализме», — написала певица в соцсетях.
По информации организаторов, их вынуждали фотографировать каждую деталь райдера, вплоть до цвета коврика в душевой. Концерт оказался под угрозой срыва после того, как один из сотрудников концертного зала снял фрагмент саундчека.
Позже оказалось, что съемку вел друг певицы, однако площадка не получила извинений.
В Сети разошлись фотографии и видео из гримерки Земфиры после концерта. На фото видна разбитая посуда, грязь, бутылки и скатерть с едой на полу.
*признана в РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента
Фото: скриншот видео