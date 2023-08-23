В России отметили популярность и рост числа цирковых шоу

В России растет популярность цирковых шоу, а также растет их количество.



Такой вывод содержится в исследовании, проведенном компанией «Яндекс».



Анализ данных сервиса «Яндекс Афиша» показал, что за семь месяцев 2023 года число цирковых событий увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом минувшего года. Число проданных билетов на события в цирковом сегменте увеличилось в 2,3 раза с 2022 года и достигло 202 млн рублей.



Директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили назвал цирк стабильно растущим сегментом среди развлекательных мероприятий.



«Мы видим, что на протяжении многих лет легендарный Цирк Юрия Никулина или Большой цирк на проспекте Вернадского в Москве регулярно собирают полные залы. При этом цирковое искусство не стоит на месте. Например, сейчас в индустрии укрепляется новая тенденция — цирковые элементы проникают во многие современные постановки», — рассказал специалист.



Отмечается, что средний чек на цирковые события в 2023 году составил 5,5 тысячи рублей. Этот показатель вырос в 1,3 раза с 2021 года.



Самыми популярными цирковыми шоу стали «Акварель» в Цирке Никулина на Цветном бульваре, представление «КороЛЕВство», новогоднее шоу «Заколдованная» в Большом цирке на проспекте Вернадского.



В Петербурге наибольшей популярностью пользуются шоу «Страшная сила» в Цирке на Фонтанке, «Кабы я была царица» в «Сибур Арене», «Цирк Моретти».









Фото: Яндекс