В Салехарде скончался джазовый виртуоз Ренад Тимирбаев

В Салехарде ушел из жизни джазовый гитарист Ренад Тимирбаев.



О кончине музыканта сообщила в Telegram пресс-служба мэрии Салехарда.



«Ушел из жизни Ренад Тимирбаев — яркий и талантливый гитарист, виртуозный джазист, любимец салехардской публики. Вместе с родными, друзьями и коллегами скорбит весь Салехард», — говорится в сообщении.



Власти Салехарда выразили искренние соболезнования родственникам и близким артиста. В сообщении указано, что Ренада Тимирбаева будут помнить как достойного человека и отличного артиста.









Фото: Telegram-канал «Администрация Салехарда» salekhard_admin/13935