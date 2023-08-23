Водное шоу, гребная регата и парад судов ждут гостей «Водной ассамблеи» в Калининграде

23.08.2023

Водное шоу, гребная регата и парад судов ждут гостей «Водной ассамблеи» в Калининграде
В Екатеринбурге пройдет Морской фестиваль «Водная ассамблея».

Фестиваль пройдет 26 августа и будет посвящен 320-летию Балтийского флота, а также 305-летию Петровских ассамблей.

Мероприятие ознаменует завершение большого водного похода «Россия на Балтике», организованного совместно музеем-заповедником «Музей Мирового океана», Федерацией парусного спорта Калининградской области и Государственным музеем-заповедником «Петергоф», сообщили организаторы.

Отмечается, что главное действо состоится в акватории реки Преголя.

«Водная гладь станет ареной водного шоу, примет парад исторических судов. В рамках фестиваля пройдет гребная регата «Миля "Витязя", где померяются силами экипажи городов северо-запада страны», — рассказали организаторы.

В программу фестиваля также вошли интерактивные игры, ярмарки, экскурсии, концерты.

Фестиваль «Водная ассамблея» проходит с 2006 года и нацелен на сохранение морского наследия России, поддержку морских традиций, формирование уважения к морской истории страны.


Фото: пресс-служба музея-заповедника "Музей Мирового океана"