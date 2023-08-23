Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Сообщается, что удостоверение отозвано из-за провокационной сцены в фильме. Главный герой в фильме насилует нетрезвую девушку, но его оправдывают.В реестре прокатных удостоверений фильму был присвоен рейтинг «18+», удостоверение фильму было выдано 18 мая.Фильм вышел в прокат 25 мая, он заработал 355,5 млн рублей. В онлайн-кинотеатрах лента дебютировала 14 июля.