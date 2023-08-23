Вышел тизер сериала с Иваном Янковским «Слово пацана»

Главные роли в проекте сыграли Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Никита Кологривый, Сергей Бурунов.Сериал состоит из восьми эпизодов и рассказывает о переломном моменте в жизни страны.Действие фильма происходит в конце 1980-х, подарившим вместе со свободой слова, музыки и цен также свободу от совести, граничащую с беспределом.«Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом», — указано в описании проекта.Режиссером сериала выступил Жора Крыжовников. Фильм выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink Originals и START Originals.