Вышел тизер сериала с Иваном Янковским «Слово пацана»

23.08.2023
Онлайн-кинотеатр START представил тизер предстоящего сериала «Слово пацана».
Главные роли в проекте сыграли Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Никита Кологривый, Сергей Бурунов.
Сериал состоит из восьми эпизодов и рассказывает о переломном моменте в жизни страны.
Действие фильма происходит в конце 1980-х, подарившим вместе со свободой слова, музыки и цен также свободу от совести, граничащую с беспределом.
«Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом», — указано в описании проекта.
Режиссером сериала выступил Жора Крыжовников. Фильм выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink Originals и START Originals.
Фото: START