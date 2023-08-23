Начались съемки ретро-драмы для НТВ «Город Брежнев»

23.08.2023

Начались съемки ретро-драмы для НТВ «Город Брежнев»
Стартовали съемки сериала для телеканала НТВ «Город Брежнев».

В основу сценария проекта лег одноименный роман Шамиля Идиатуллина.

Производством восьмисерийного проекта занимается компания «Триикс медиа».

Ретро-драма расскажет историю 15-летнего подростка Артура и двоих его старших друзей — молодой учительницы и бывшего афганца.

Автором сценария выступил Алексей Рыбин, режиссером заявлен Александр Колесник.

Главные роли в сериале сыграют Тимур Шамсутдинов, Денис Васильев, Александр Доронин, Александр Бухаров, Дарья Кукарских, Илфат Аскаров, Инсаф Фахретдинов и другие.

Премьера проекта состоится на НТВ в сезоне 2024/2025.


Фото: Триикс медиа