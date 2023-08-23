The Rolling Stones анонсировала новый альбом под видом рекламы стекольной фирмы

Британская рок-группа The Rolling Stones анонсировала выход нового альбома.



Анонс пластинки коллектив представил под видом рекламы вымышленной стекольной компании Hackney Diamonds в лондонской газете Hackney Gazette.



«Мы починим ваши разбитые окна, если вы скажете "Gimme Shelter" (название песни группы. — прим. ред.)», — указано в публикации.



В объявлении говорится, что «новый офис стекольной компании» откроется в ноябре, там указан номер, по которому можно узнать стоимость услуг. Звонок по указанному номеру сообщает дату открытия и адрес офиса, а также диктует ссылку на сайт.



По информации британской прессы, в новый альбом войдут новые композиции коллектива, песни, записанные с участием Пола Маккартни и Элтона Джона.









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