Комедия «Непослушник» получит продолжение

23.08.2023

Комедия «Непослушник» получит продолжение
Создатели российской комедии «Непослушник» приступили к разработке третьей части проекта, сообщают «Новости кинопроизводства».

Сообщается, что съемки проекта начнутся в самое ближайшее время. Прокат фильма запланирован к Новому году. Другие подробности не разглашаются.

Режиссером комедии «Непослушник» выступил Владимир Котт. Главные роли в фильме играют Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Антон Ескин и другие.


Фото: кадр из фильма "Непослушник"