Комедия «Непослушник» получит продолжение

Сообщается, что съемки проекта начнутся в самое ближайшее время. Прокат фильма запланирован к Новому году. Другие подробности не разглашаются.Режиссером комедии «Непослушник» выступил Владимир Котт. Главные роли в фильме играют Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Антон Ескин и другие.