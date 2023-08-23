В Варанаси на Russian Film Festival представят доброе российское кино

В индийском Варанаси пройдет третий фестиваль российского кино Russian Film Festival.



В рамках фестиваля Россия представит пять фильмов. Все картины, представленные на мероприятии, предназначены для семейного просмотра, сообщил исполнительный продюсер фестиваля Алексей Говорухин.



«Традиционно мы привезли в Индию фильмы, предназначенные для семейного просмотра, которые рассчитаны на широкую аудиторию. На этот раз на фестивале в Варанаси мы покажем пять кинокартин. Это ленты, выпущенные уже после пандемии коронавирусной инфекции в последние год-два», — рассказал Алексей Говорухин.



В программу Russian Film Festival вошли картины «Чук и Гек. Большое приключение», анимационный фильм «Бука. Мое любимое чудище», «Я на перемотке», «Грозный папа», «Родители строгого режима».



Алексей Говорухин назвал главной задачей смотра представить российское кино в его лучших проявлениях.



«Нам нужно, чтобы индийский зритель познакомился с нашим бэкграундом, лучше узнал Россию. И еще отмечу, что те фильмы, которые мы представляем в Варанаси, это добрые фильмы», — сказал Говорухин.



Russian Film Festival приурочен к саммиту Большой двадцатки, который пройдет в Нью-Дели в начале сентября, а также ко встрече министров культуры G20, которая состоится в Варанаси 26 августа.









Фото: пресс-служба Роскино