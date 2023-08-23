Сериал «И просто так» продлили на третий сезон, несмотря на низкий рейтинг

Сериал «И просто так», который является сиквелом проекта «Секс в большом городе», продлен на третий сезон, передает Variety.



По словам исполнительного продюсера проекта и шоураннера Майкла Патрика Кинга, создатели проекта хотят провести больше времени во вселенной «Секса в большом городе» и рассказать новые истории из жизни узнаваемых персонажей, которых играют потрясающие актеры.



Второй сезон «И просто так» стартовал 22 июня. На 24 августа запланирован выход заключительной серии второго сезона. Зрительский рейтинг проекта на сайте кинорецензий Rotten Tomatoes не превысил 36%, оценка критиков составила 65%.



В новом сезоне к своим ролям вернутся актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Ким Кэтролл.









Фото: кадр из фильма "И просто так"



