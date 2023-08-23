В Русском музее прошла распаковка пострадавших от взрыва в Таганроге картин

В Русский музей доставили произведения искусства, пострадавшие при взрыве в Таганроге, передает пресс-служба учреждения.



Теракт произошел в Таганроге 28 июля. В результате взрыва было повреждено здание одного из филиалов Таганрогского художественного музея, пострадали его сотрудники, ряд произведений искусства.



Сообщается, что в Корпусе Бенуа специалисты распаковали и осмотрели пострадавшие картины. Всего в Русский музей доставлено 22 произведения.



«Таганрогский художественный музей подвергся ракетной атаке и был частично разрушен. Серьезные травмы получили трое сотрудников и произведения, представленные в экспозиции "Золотые имена Серебряного века". Русский музей не остался безучастным, ведь Таганрогский художественный музей входит в Ассоциацию художественных музеев России, которую возглавляет наш музей», — рассказала гендиректор Русского музея Алла Манилова.



По словам руководителя, была проведена телеконференция, специалисты Русского музея в Таганроге изучили повреждения с помощью мобильной лаборатории и приняли решение проводить реставрацию в Петербурге.



«Теперь поврежденные произведения пройдут полноценную, комплексную реставрацию. Специалисты не просто удалят последствия ракетного удара, но и максимально восстановят картины знаменитых художников, помогая раскрыть их первоначальный вид и авторский замысел. Мы благодарны ПАО "Газпром" за оказанную поддержку и постоянное партнерство», — сказала Алла Манилова.



По оценкам специалистов, реставрация может занять около года.









Фото: пресс-служба Русского музея