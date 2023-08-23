В Москве прошли показы в рамках Дней казахского кино

В Москве прошли Дни казахского кино.



Мероприятие проходило с 18 по 20 августа в кинотеатре «Иллюзион», передает пресс-служба Роскино, организатора смотра.



В программу Дней казахского кино вошли пять картин, представляющих современный кинематограф Казахстана. Зрителям были представлены фильмы «Шал», «Войско Мын Бала», «Ореховое дерево», «Мукагали» и «Дорога к матери».



Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что такие культурные события, как Дни казахского кино, позволяют жителям России и Казахстана лучше узнать друг друга, а киноискусству дают возможность рассказать российской аудитории, чем живет казахский народ, о чем переживает, какие события волнуют его.



Отмечается, что Дни зарубежного кино в сентябре будут продолжены. Планируются Дни китайского кино в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.









Фото: пресс-служба Роскино