В Москве прошли показы в рамках Дней казахского кино

23.08.2023

В Москве прошли показы в рамках Дней казахского кино
В Москве прошли Дни казахского кино.

Мероприятие проходило с 18 по 20 августа в кинотеатре «Иллюзион», передает пресс-служба Роскино, организатора смотра.

В программу Дней казахского кино вошли пять картин, представляющих современный кинематограф Казахстана. Зрителям были представлены фильмы «Шал», «Войско Мын Бала», «Ореховое дерево», «Мукагали» и «Дорога к матери».

Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что такие культурные события, как Дни казахского кино, позволяют жителям России и Казахстана лучше узнать друг друга, а киноискусству дают возможность рассказать российской аудитории, чем живет казахский народ, о чем переживает, какие события волнуют его.

Отмечается, что Дни зарубежного кино в сентябре будут продолжены. Планируются Дни китайского кино в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.


Фото: пресс-служба Роскино