В Российской академии художеств открылась выставка графики Александра Джикии

В Российской академии художеств открылась выставка московского графика, члена-корреспондента РАХ Александра Джикии, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выставка «Александр Джикия. 40 лет в строю» развернулась в девяти академических залах и представляет более ста графических произведений, инсталляции, объекты знаковых серий художника.



Название выставки отсылает к 1983 году, когда художник представил публике свое первое произведение. Джикия долгое время искал себя, путешествуя по странам и континентам, исследовал репродукции древнегреческих вазописей, крито-микенских печатей, интерпретируя их в своем творчестве.



Художник признавался, что считает себя переводчиком, который обнаружил древнюю непрочитанную библиотеку и спешит перевести самое интересное на современный язык.



Выставка будет работать до 10 сентября.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России