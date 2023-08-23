Дмитрий Певцов отреагировал на обращение Моргенштерна* к россиянам

Актер и депутат Дмитрий Певцов раскритиковал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) после обращения музыканта к россиянам.



Певцов назвал естественным желание некоторых артистов, уехавших из страны, вернуться.



«Это путь всех русскоязычных людей, которые здесь зарабатывали деньги искусством или чем-то вроде. Что касается этого персонажа, то никакого отношения к искусству он не имеет и меня мало интересует. Он никто и звать его никак», — высказался первый зампред Комитета Госдумы по культуре.



Накануне Моргенштерн записал видеообращение к россиянам, в котором рассказал о том, что разочаровался шоу-бизнесом в США и планирует вернуться на российский музыкальный рынок.









*признан в РФ иностранным агентом









Фото: скриншот видео телеканала Россия 1