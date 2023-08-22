В Екатеринбурге появится арт-объект в честь книжного фестиваля «Красная строка»

Утром 23 августа в Екатеринбурге будет установлен арт-объект, посвященный международному книжному фестивалю «Красная строка». Он представляет собой четырехметровую стелу, имеет форму открытой книги и напоминает букву «е» и цифру 33. Организаторы выбрали такой дизайн, чтобы подчеркнуть актуальность арт-объекта в этом году.





Пресс-служба фестиваля сообщила, что установка стелы состоится утром 23 августа на площадке под Водонапорной башней в Историческом сквере. Это будет символическим жестом, который отмечает приближение трехдневного фестиваля.





Фестиваль «Не темно» также пройдет в Екатеринбурге с 31 августа по 10 сентября. Одной из основных составляющих этого мероприятия будет выставка световых арт-объектов. Экспозиция под названием «Личный город» будет проходить в здании бывшего кинотеатра «Салют». Она будет включать 14 арт-объектов, созданных с использованием света. Основной темой выставки станут знаковые дома и пространства в Екатеринбурге, а также малоизвестные локации.









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