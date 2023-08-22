Кустурица посетит Казанский международный фестиваль мусульманского кино

Эмир Кустурица, известный режиссер с мировым именем, посетит Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который пройдет с 5 по 9 сентября. На пресс-конференции директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова сообщила, что актрисы Равшана Куркова, Елена Захарова и Светлана Тома также будут среди почетных гостей фестиваля.





Показы фильмов и встречи с кинодеятелями будут бесплатными для зрителей. В этом году картины из программы фестиваля будут показаны в кинотеатре «Мир», в кинозалах КРК «Корстон» и Kazan Mall. За пять дней фестиваля зрители смогут увидеть 112 фильмов.





Татарстанские фильмы будут представлены во всех конкурсных программах фестиваля. Общее количество заявок составило 712 из 44 стран, включая Албанию, которая впервые принимает участие в фестивале.





Ранее Эмир Кустурица объявил, что это будет его прощальный тур. Режиссер сообщил об этом на фестивале в Елабуге.









Фото: Первый канал/YouTube