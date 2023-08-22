Второй сезон программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» стартовал в ЮАР

В Йоханнесбурге началась трансляция второго сезона программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» в торжественной обстановке. Он содержит цитаты древнекитайских классиков, которые лидер КНР использовал в своих выступлениях и статьях, сообщает канал CGTN.





Программа уже переведена на несколько языков, включая английский, французский, хауса, суахили и арабский. Ее создателем является Медиакорпорация Китая.





Трансляция программы происходит на официальных платформах 62 ведущих СМИ в 38 странах Африки. На индийских медиа, в рамках саммита БРИКС, программа транслируется на хинди и тамильском языке.





«Государство должно руководствоваться не выгодой, а справедливостью ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще более важно, чтобы мы стремились к справедливости», — гласит одна из цитат китайского лидера.





В программе также присутствуют цитаты на другие темы. Например, о природе глава КНР говорит: «Мы должны беречь природу - брать с умеренностью, использовать с экономией».





Программа была запущена на Центральном телевидении Китая (CCTV) в феврале этого года.









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