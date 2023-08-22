Археологи обнаружили памятник возрастом 3800 лет в Израиле

В ходе раскопок на холме Тель-Шимрон, археологи обнаружили древний памятник архитектуры, по размерам не уступающий олимпийскому бассейну. Об этом сообщил The Times of Israel.





В настоящий момент археологи не могут определить точное назначение древнего комплекса. Однако они предполагают, что это мог быть священный объект или место поклонения. Также возможно, что он использовался для обрядов или как место хранения ценностей.





Исследователи отмечают, строительство такого масштабного сооружения требовало значительных усилий и ресурсов. Кирпичи были сделаны из глины и высушены на солнце, что делает их более хрупкими и менее прочными, чем обожженные кирпичи. Это свидетельствует о том, что строительство было продуманным и имело свою цель.





Данный комплекс является одним из самых старых известных примеров архитектуры в Израиле. Его возраст — 3,8 тысячи лет. Он представляет большую историческую и культурную ценность и может помочь ученым лучше понять древние обычаи и верования этого региона.





Раскопки и исследования комплекса все еще продолжаются, и археологи надеются раскрыть его тайны и узнать больше о его назначении и значимости в истории Израиля.









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