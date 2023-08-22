Краснодарцам покажут три бесплатных фильма в рамках акции «Ночь кино»

В Краснодаре 26 августа состоится мероприятие, которое присоединится к акции «Ночь кино», проходящей по всей России.

В этот день будут проводиться мастер-классы по созданию пластилиновой анимации, лекции об истории кино в России и регионе, а также вниманию представят выставки тематических книг.

В 19:00 будет показан «Чебурашка», который стал самым кассовым фильмом 2023 года. Сборы этой киноленты о приключениях знакомого всем с детства ушастого зверька из апельсиновой страны превысили шесть миллиардов рублей, что стало абсолютным рекордом для российского проката.

В 21:10 в разных кинозалах будут показаны «Вызов» и «Праведник». Первый фильм рассказывает о кардиохирурге, отправленном на Международную космическую станцию для проведения сложной операции. Второй фильм основан на реальной истории советского партизана Николая Киселева, который смог вывести более 200 евреев за линию фронта и спасти их.

Однако не только Краснодар участвует в этой акции. «Ночь кино» охватила разные регионы России, в каждом из которых подготовлен свой репертуар.

Ранее стало известно, что в Кисловодске на площади напротив Колоннады 26 и 27 августа будут отмечать день рождения Чебурашки.









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