Патриоты одобрили выступление вокалиста группы «Звери» в Донбассе

Патриоты-общественники, политики и телеведущие высоко оценили поездку вокалиста группы «Звери» Романа Билык в Донбасс. Об этом они написали в своих telegram-каналах.





Писатель и общественный деятель Захар Прилепин подтвердил, что изменил отношение к группе «Звери» после поездки Билык. Певец ранее выступал с провокационными действиями, из-за чего не состоялся его концерт на Петербургском международном экономическом форуме.





Депутат Госдумы Елена Ямпольская допустила, что у исполнителя все еще есть шанс. «У него есть возможность вернуться», — отметила она.





Парламентарий Екатерина Стенякина вспомнила, что Билык поет на передовой песни, которые сама исполняла в студенчестве. Депутат поблагодарила вокалиста и выразила надежду на его пример для других звезд российской эстрады.





Не раз выступавшая в Донбассе поэтесса Анна Долгарева также поддержала Билык в Telegram. Она пообещала скачать песни «Зверей» в плейлист.









Фото: YouTube