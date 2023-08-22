Режиссер Ларс фон Триер осудил решение Запада передать Украине истребители

Ларс фон Триер, известный датский режиссер, выразил свое недовольство передачей Украине реактивных истребителей F-16 со стороны Запада.





В своем посте в соцсетях он обратился к президенту России Владимиру Путину, главе Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен, заявив, что жизни русских людей также имеют значение.





Фон Триер осудил Метте Фредериксен за ее улыбки и позирование в кабине одного из самых опасных военных самолетов. В Сети появились фотографии, на которых Зеленский и Фредериксен сидят в креслах пилотов F-16 в аэропорту Скридструп в Южной Ютландии.





Ларс фон Триер — знаменитый режиссер, номинант на премию «Оскар». Он получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Его фильмы, такие как «Дом, который построил Джек», «Нимфоманка» и «Эпидемия», получили широкую известность. Ранее он не высказывался публично по вопросам ситуации на Украине.





Официальное объявление о передаче Украине самолетов F-16 было сделано во время поездки президента Зеленского в Нидерланды и Данию. Дания обещала передать Украине 19 самолетов, а Нидерланды — 42.









Фото: YouTube