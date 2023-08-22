Режиссер Ларс фон Триер осудил решение Запада передать Украине истребители

22.08.2023

Режиссер Ларс фон Триер осудил решение Запада передать Украине истребители
Ларс фон Триер, известный датский режиссер, выразил свое недовольство передачей Украине реактивных истребителей F-16 со стороны Запада. 

В своем посте в соцсетях он обратился к президенту России Владимиру Путину, главе Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен, заявив, что жизни русских людей также имеют значение.

Фон Триер осудил Метте Фредериксен за ее улыбки и позирование в кабине одного из самых опасных военных самолетов. В Сети появились фотографии, на которых Зеленский и Фредериксен сидят в креслах пилотов F-16 в аэропорту Скридструп в Южной Ютландии.

Ларс фон Триер — знаменитый режиссер, номинант на премию «Оскар». Он получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Его фильмы, такие как «Дом, который построил Джек», «Нимфоманка» и «Эпидемия», получили широкую известность. Ранее он не высказывался публично по вопросам ситуации на Украине.

Официальное объявление о передаче Украине самолетов F-16 было сделано во время поездки президента Зеленского в Нидерланды и Данию. Дания обещала передать Украине 19 самолетов, а Нидерланды — 42.


Фото: YouTube