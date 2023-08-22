Актер из сериала «Сваты» Васильев ответил на антироссийский выпад Пугачевой

Почетным гостем II Вятского открытого фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах» стал известный актер Анатолий Васильев. В беседе с aif.ru он признался, что был неприятно удивлен недавним поведением Аллы Пугачевой.





Певица после начала СВО уехала в Израиль и негативно высказалась о фанатах из России. Сыгравший в сериале «Сваты» одну из главных ролей актер раскритиковал ее выходку.





«Я давно знаком с Аллой. Она всегда была очень резкой и могла сказать неожиданные и резкие вещи. В то время ей все это прощалось, потому что ее любили за песни, которые отражали женские судьбы. Она многое сделала для нашей эстрады. Но мы не привыкли к тому, чтобы наш народ оскорбляли», — сказал Васильев.





Актер выразил свое недоумение по поводу того, как Пугачева могла обидеть своих поклонников, которые поддерживали ее на протяжении десятков лет.





В рамках фестиваля «На семи холмах» Анатолий Васильев сыграл в спектакле «Семейный ужин в половине второго», где он выступил вместе с Ольгой Остроумовой, Анной Большовой, Егором Бариновым и другими актерами.









Фото: кадр из сериала «Сваты»