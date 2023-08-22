Зал славы видеоигровой индустрии открылся в России

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) представила Зал славы российского игропрома, но пока только в электронном формате.





Главная цель команды — сохранить на память легенды отечественной индустрии, включая как «старичков» вроде «Буки», так и молодые студии, чьи проекты прославились по всему миру. Об этом говорится на официальном сайте РВИ.





В Зале славы перечислены такие классические фигуры российского игропрома, как Сергей Супонев (популярный телеведущий прошлого века, ведущий передачи об играх), Виктор Савюк (создатель консоли Dendy, которая заменила NES в России), Алексей Пажитнов (создатель «Тетриса») и Сергей Орловский (основатель российской студии Nival Interactive).





Также представлены люди, оказавшие значительное влияние на российскую индустрию, включая сооснователей компании «Акелла», которые начинали с неофициальных переводов видеоигр, но в итоге перешли на легальный путь. В Зале славы есть руководитель студии, создавшей Atomic Heart, генеральный директор студии, выпустившей «Космических рейнджеров», и популяризаторы отечественной игровой прессы.





В отдельном разделе перечислены российские игры, ставшие хитами, хотя не все — например, отсутствуют такие ролевые хиты, как «Князь» и «Златогорье». Однако любой геймер может предложить свою кандидатуру через специальную форму на сайте и принять участие в голосовании за лучшего кандидата в Зал славы.









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