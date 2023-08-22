Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет. Об этом информирует телеканал Rainews24.





По словам менеджера, артист умер в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, которая ухудшилась в последние месяцы. Тото Кутуньо был одним из самых популярных и узнаваемых иностранных артистов в России. В июле ему исполнилось 80 лет.





Кутуньо начинал свою карьеру как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и стал самостоятельно сочинять музыку. Он был соавтором известных песен Джо Дассена и написал мелодии для таких артистов, как Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далида, и других.





В 1983 году он записал свой самый известный хит L'Italiano, который стал его визитной карточкой на долгие годы. Песня заняла пятое место на Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо, но выиграла «народное» голосование. Тото Кутуньо неоднократно выступал в России и сотрудничал с отечественными исполнителями.









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