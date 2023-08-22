В Хакасии пройдет уличный театральный фестиваль «Мировые игры»

С 29 августа по 1 сентября в Парке культуры и отдыха столицы Хакасии пройдет театральный фестиваль «Мировые игры», организованный руководителем театра «Подорожник» Павлом Шнягиным. Об этом пишет интернет-издание «Хакасия».





Открытие фестиваля запланировано на 29 августа. В 16:00 участники представят свои постановки, а в 18:00 состоится первый показ. Театр Karlsson Haus покажет спектакль «Мама Му. Счастливая корова», рассказывающий историю мечтающей коровы, которая хочет научиться летать.





На следующий день, 30 августа, в 17:30 зрители смогут насладиться постановкой «Жизнь и приключения Петра Ивановича Уксусова», который рассказывает о забавных приключениях задиристого Петрушки.





В 18:30 театр «Старый саквояж» представит романтическую историю «Дочь Луны и сын Солнца», погружая зрителей в обычаи и традиции народов Крайнего Севера.





31 августа театр кукол «Петроглиф» покажет спектакль «Что случилось с крокодилом?», а «Чемодан-дуэт "КВАМ"» в 18:30 представит постановку «Мы к вам заехали на час», в которой будут представлены дрессированные кастрюли и «упрямый, но заслуженный козел», пишет «Хакасия».





В День знаний фестиваль закончится интерактивной программой для детей, чтобы они могли радостно начать новый учебный год.









Фото: Pixabay



