Первый трейлер сериала о бессоннице «Все еще впереди» появился в Сети

Первый трейлер комедийного сериала «Все еще впереди» был опубликован на Apple TV+. Премьера сериала намечена на 22 сентября.





Сюжет сериала рассказывает о лучших друзьях Лизе и Дэнни, которых мучает бессонница. В ролике Лиза говорит: «Я не спала около двух месяцев». Они всегда на связи и не скрывают друг от друга ничего, кроме своих чувств. Создатели проекта описывают его как «почти романтическую комедию».





Главные роли в сериале исполняют Антония Томас из «Отбросов» и Крейг Робертс из «Субмарины». В актерском составе также присутствуют Блейк Харрисон, Лоис Чимимба, Люк Фетерстон, Кэти Мерфи, Энцо Сквиллино-младший и другие.





Режиссером «Все еще впереди» стал лауреат премий BAFTA и «Эмми» Фил Кларк. Сценарий написал Брайс Харт. Всего в сериале будет восемь эпизодов, которые будут выходить каждую пятницу до 27 октября.









Фото: кадр из сериала «Все еще впереди»